Бывший премьер Украины заявил, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что после 20 мая, даты, когда истекает срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского, нормативно-правовые акты президента Украины перестанут иметь под собой законную силу. Свое мнение бывший украинский премьер-министр высказал в своем Telegram-канале.

«Ни один из изданных им нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы (после 20 мая – прим. ред.)», — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что с конца мая 2024 года Зеленский станет «нелегитимным самозванцем», который фактически захватил власть в стране.

Бывший политик напомнил, что продление полномочий президента Украины в условиях военного положения в государстве относится к компетенции Верховной рады Украины.

До этого Азаров заявил, что все большее число украинцев начинают испытывать страх перед солдатами.

По словам политика, еще совсем недавно граждане Украины относились к ВСУ с большим уважением и видели в них защитников страны, однако в настоящее время наблюдается обратная тенденция.

Ранее экс-премьер Украины высказался о пути страны в Евросоюз.