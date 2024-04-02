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Стала известна главная проблема с западными танками на Украине

AT: танки Abrams и Leopard увязают в грязи на Украине из-за тяжелой брони

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Global Look Press

Поставленные странами Запада Украине танки Abrams и Leopard застревают в грязи из-за тяжелой брони. Об этом сообщает издание Asia Times.

«Ключевая проблема для танков Leopard и Abrams на Украине – увязание в грязи, где их достаточно легко могут уничтожать», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что солдаты ВСУ укрепляют бронетехнику динамической защитой, которая увеличивает еще больше увеличивает ее вес, а также ухудшает маневренность во время боев.

До этого на Украине раскритиковали танки Abrams. Издание NV.ua написало, что этим боевым машинам сложно воевать на украинской территории. По словам журналистов, сложное обслуживание и ремонт — одна из ключевых проблем для украинской армии при использовании Abrams.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года российские военные уничтожили в общей сложности 9 танков Abrams и Leopard.

Ранее стало известно, что Испания поставит Украине 20 танков Leopard.

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