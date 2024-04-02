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Генерал НАТО назвал «хорошим знаком» слова Макрона о войсках на Украине

Генерал НАТО Бридлав счел хорошим знаком заявления Макрона о войсках на Украине

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Global Look Press

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав назвал «хорошим знаком» слова президента Франции Эммануэля Маркона о возможности отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Об этом он заявил в беседе с LRT.

«Я убежден, что это хороший знак. Я очень рад, что президент Макрон сделал эти комментарии», — заявил Бридлав.

По его словам, для стран НАТО было «стратегической ошибкой» в начале конфликта «сообщать длинный список вещей», которые мы не собираемся делать», чтобы России «не пришлось о них беспокоиться».

«Я считаю, что это была стратегическая ошибка. Я думаю, что Путину следует беспокоиться о том, что мы будем делать дальше», — подчеркнул Бридлав.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту не изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее министр обороны Эстонии признал наличие военных НАТО на Украине.

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