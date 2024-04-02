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Кураторы Украины намерены использовать переговоры с Россией для других целей

Гаврилов: кураторы Киева будут использовать переговоры для поставок оружия ВСУ

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Александр Кряжев/РИА Новости

Гипотетические переговоры с Украиной ее кураторы могут использовать для собственных целей, не относящихся к достижению мира. Об этом заявил РИА Новости глава делегации РФ.

По его словам, кураторы Киева будут использовать переговоры для того, чтобы дать передышку Вооруженным силам Украины (ВСУ) «накачать» их вооружениями и провести перегруппировку войск.

До этого Гаврилов заявил, что Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России. Он отметил, что сейчас РФ противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором западные страны «выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания».

Дипломат отметил, что враждебность по отношению к России преобладает на уровне всего блока НАТО и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов.

Ранее президент Литвы раскрыл, кто в НАТО поддерживает отправку войск на Украину.

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