США заявили Ирану, что не знали о планах удара по консульству в Сирии

США не знали об ударе Израиля по иранскому консульству в Сирии и не участвовали в нем. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам двух американских чиновников, администрация президент США Джо Байдена напрямую сообщила Ирану, что Вашингтон не знал об этом.

Другие источники телеканала заявили, что Белый дом уведомили об операции в Сирии, когда израильские самолеты уже находились в воздухе, при этом их цель не была известна.

«Соединенные Штаты не принимали участия в ударе, и мы не знали об этом заранее», — говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности США.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Авиаудар осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала удар. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в этом здании находилось не консульство, а военное здание иранских сил «Кудс», замаскированное под гражданское здание в Дамаске. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

Ранее Иран обратился в ООН в связи с ударом по консульству в Сирии.