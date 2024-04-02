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На Украине рассказали, что означают «чистки» в офисе Зеленского

«Страна.ua»: кадровые перестановки в окружении Зеленского усилили влияние Ермака

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Global Look Press

Прошедшие кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента (ОП) Украины говорят об усилении позиций главы ОП Андрея Ермака и окончательном оформлении Офиса как ключевого органа управления в стране. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

30 марта Зеленский уволил нескольких своих советников, а также Сергея Шефира, занимавшего должность первого помощника президента. Старый друг и бизнес-партнер Шефир первое время после избрания Зеленского играл важную роль, будучи неформальным переговорщиком от ОП с олигархами. Шефира также часто называли «кошельком президента».

Однако он после увольнения сохранит взаимодействие с Зеленским, оставшись его доверенным лицом в вопросах личных финансов, передает «Страна» слова политолога Константина Бондаренко.

Увольнение Шефира и других советников президента является свидетельством того, что каналов донесения информации до Зеленского, не связанных с главой ОП, становится все меньше.

«Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов», — заявил изданию Бондаренко.

По мнению политолога Руслана Бортника, происходит окончательное оформление модели управления страной, сложившейся во время конфликта, где главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского.

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