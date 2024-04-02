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Суд отказал Хантеру Байдену в снятии обвинений в уклонении от налогов

Суд в США отклонил ходатайства сына Байдена Хантера о снятии обвинений

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Jonathan Ernst/Reuters

Суд в американском штате Калифорния отклонил ходатайства сына президента США Джо Байдена Хантера о снятии с него обвинений в уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в судебном документе, передает РИА Новости.

«Ходатайства отклонены», — отмечается в материалах.

Сыну президента США вменяется девять пунктов обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн с 2016 по 2020 год. Прокуратура утверждает, что вместо уплаты налогов Хантер Байден тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики. По новым обвинениям ему может грозить до 17 лет тюремного заключения.

До этого Хантер Байден отказался явиться на слушания палаты представителей по делу об импичменте своего отца.

В конце февраля Байден-младший заявлял, что его отец не связан с бизнесом. Об этом он написал в заявлении, с которым явился для дачи показаний в надзорный и юридический комитеты палаты представителей конгресса США. Хантер Байден убежден, что ведущееся расследование является политическим и построено на лжи.

Ранее экс-информатор ФБР заявлял, что получал от России компромат на Хантера Байдена.

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