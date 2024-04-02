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В США считают, что силы НАТО не смогут противостоять России в Арктике

FP: даже после расширения НАТО не сможет противостоять России в Арктике

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

У стран НАТО нет достаточного количества ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения Североатлантического блока на север. Об этом заявил старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy.

«Даже с учетом Финляндии и Швеции альянсу не хватает военного присутствия на Севере», — сказал он.

По мнению аналитика, блок не готов к противостоянию с РФ в Арктике. Он обращает внимание на то, что Соединенные Штаты, Канада, Финляндия, Швеция и Дания не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, а у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга блока в Арктике. Одгаард подчеркивает, что текущие возможности альянса являются недостаточными для надежного выявления действующих в Арктике атомных субмарин ВМФ Российской Федерации. Он отмечает, что НАТО не хватает оснащенных ПВО и противолодочным оружием кораблей, которые могли бы действовать во льдах.

«В оборонительных порядках Североатлантического блока остаются большие бреши», — заключил эксперт.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Николай Корчунов заявлял, что США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике.

Ранее Путин заявлял, что будущее России связано с Арктикой.

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