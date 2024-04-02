Трамп внес залог по делу о мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп внес $175 млн в качестве залога, чтобы обжаловать решение по делу о мошенничестве. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на судебные документы.

«Как и обещал, президент Трамп внес залог. Он с нетерпением ждет возможности отстоять свои права в апелляции и отменить этот несправедливый вердикт», — цитирует ABC бывшего главу Белого дома.

До этого издание Newsweek со ссылкой на эксперта Тодда Ландмана сообщало, что продажа поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида не сможет покрыть сумму для выплаты залога для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о предполагаемом завышении стоимости активов.

19 марта телеканал NBC сообщал, что Трамп не мог найти страховую компанию, которая выплатила бы ему залог в размере $464 млн для апелляции по делу о мошенничестве.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.