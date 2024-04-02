В Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата»

Венгерский Центр основных прав, который организует в апреле в Будапеште конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил президента Соединенных Штатов Джо Байдена «персоной нон грата». Как пишет РИА Новости, представители центра также пошутили, что к участию в мероприятии не допускаются те, кто может заблудиться на сцене.

В Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) они разместили соответствующее объявление, прикрепив изображение с Байденом с подписью «персона нон грата».

На конец апреля в Будапеште намечена третья Конференция консервативных политических действий (CPAC). В 2022 году экс-президент США Дональд Трамп направил участникам конференции видеообращение. Об участии Трампа в этом году ничего не известно.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что власти Венгрии были бы рады видеть Трампа в Будапеште в любом качестве, независимо от того, «кандидат он, избранный президент или кто-то еще».

До этого замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова заявила, что Венгрия оказалась в значительной изоляции среди стран Европейского союза (ЕС) из-за связей премьер-министра Виктора Орбана с Россией.

Также Орбан ранее заявлял, что Венгрия хочет сохранить экономические отношения с Россией и вынуждена отказываться от них только в тех областях, где действуют санкции Евросоюза. По его словам, Запад упустил возможность для заключения мирного соглашения по Украине, когда в нем была заинтересована даже Россия.

Ранее четверо мужчин пытались пересечь границу с Венгрией на лодке.