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Иран призвал Вашингтон к ответу за удар по консульству в Сирии

МИД Ирана: Вашингтон должен ответить за удар Израиля по консульству в Сирии

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Firas Makdesi/Reuters

Иранский МИД вызвал сотрудника посольства Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона, после атаки израильских ВВС на консульство Ирана в Дамаске. Об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью в 0:45 (0:15 мск) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызван в МИД Ирана руководителем департамента США », – написал Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети Х.

Ракетный удар по диппредставительству Ирана был нанесен вечером 1 апреля. По данным телеканала Al Hadath, атаку провели по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Позже КСИР отчитался о потерях при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в сирийской столице. Как сообщается, в ходе атаки были ликвидированы несколько офицеров корпуса.

Отмечается, что власти Израиля официально не подтвердили свою причастность к ракетной атаке на иранское консульство в Дамаске.

Ранее Иран анонсировал ответ Израилю за ракетную атаку консульства в Сирии.

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