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В ХАМАС отказались от международных посредников в Газе

ХАМАС отказался от размещения международного контингента в секторе Газа

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Bassam Masoud/Reuters

Представители движения ХАМАС отклонили предложение Израиля о размещении в секторе Газа международного военного контингента. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает ТАСС.

Отмечается, что в движении выступают за присутствие в секторе представителей ООН и других международных организаций с целью осуществления контроля за соблюдением режима прекращения огня и способствования доставке гуманитарной помощи.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг международное участие в демилитаризации сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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