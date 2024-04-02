Патрушев заявил, что НАТО не гнушается использовать террористов в своих интересах

НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий. Об этом в интервью Aif.ru, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он отметил, что именно в рамках альянса выносятся коллективные решения о новых поставках оружия с повышением их технических и дальнобойных возможностей. Также Патрушев подчеркнул, что подготовка наемников и диверсантов для участия в антироссийских операциях проводится натовскими инструкторами на территории нескольких государств.

По словам Патрушева, НАТО задействуют в настоящий момент в качестве инструмента США в проведении «гибридных войн» по всему миру. Секретарь Совета безопасности РФ считает, что члены блока послушно выполняют установки на применение санкций, психологических операций и кибератак, на ведение разведки и на подрыв государственной системы стран, которые не соглашаются с политикой англосаксов.

Патрушев отметил, что альянс при этом «не гнушается использовать в своих интересах террористические организации».

До этого Патрушев заявлял, что США с союзниками пытаются с помощью провокаций и дезинформации запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе.

Ранее в Совбезе РФ рассказали о цели военных учений НАТО в Европе.