В МИД РФ осудили удар Израиля по консульству Ирана

Мировое сообщество должно незамедлительно осудить атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске, данное нарушение международного права абсолютно неприемлемо и требует немедленного прекращения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД России.

«Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. Считаем необходимым для всех ответственных членов международного сообщества дать четко обозначенную свою позицию и соответствующую правовую оценку этим действиям», — подчеркнули в ведомстве.

Там призвали израильские власти отказаться от провокационных силовых акций на территории Сирии и других государств, которые несут опасность для всего региона.

Ракетный удар по консульству Ирана был нанесен вечером 1 апреля. По данным телеканала Al Hadath, атаку провели по району Меззе на западе Дамаска, где живут в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана.

Ранее сестру лидера ХАМАС арестовали в Израиле.