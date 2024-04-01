Байден допустил странную оговорку про кроликов

Американский президент Джо Байден допустил оговорку, назвав пасхальных кроликов, в которых переоделись аниматоры по случаю празднования Пасхи на детском празднике, устричными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поприветствуйте устричных кроликов. Идите сюда, кролики, чтобы вас было видно», — заявил американский лидер, выступая с балкона Белого дома.

В английском языке слово oyster («устричный») похоже на фразу our Easter («наши пасхальные»). На письме слова значительно отличаются, однако на слух иногда воспринимаются похожим образом.

Рядом с главой государства находились его жена Джилл и два человека в ростовых костюмах пасхальных кроликов, что символизирует приход весны и плодородие.

Кролик как животное для западных христиан символизирует плодородие и наступление весны, поэтому является традиционным праздничным символом.

Президента США неоднократно высмеивали пользователи соцсетей за оговорки во время публичных выступлений. В марте Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.

Ранее Байден оговорился, назвав Трампа действующим президентом США.