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Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС

Мишустин назначил Исаева генеральным директором Запорожской АЭС

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Reuters

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Владислава Исаева гендиректором Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором», — указывается в распоряжении.

Согласно документу, руководитель предприятия избирается на двухлетний срок.

До этого в МАГАТЭ сообщили, что Запорожскую АЭС 20 февраля отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения. По данным агентства, линию мощностью 330 кВ отключили из-за неисправности, возникшей на противоположном берегу реки Днепр (эта территория в данный момент находится под контролем Украины. — «Газета.Ru»). Отмечается, что причину отключения выявили не сразу, а украинский сетевой оператор заверил сотрудников ЗАЭС, что работы на линии продолжаются.

Ранее представители МАГАТЭ не выявили угроз ядерной безопасности на ЗАЭС.

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