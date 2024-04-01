Симоньян заявила, что СБУ готовит почву для подготовки покушения на нее

Обвинения в адрес главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян выдвинуты Службой безопасности Украины для оправдания возможного покушения на нее. Такое мнение выразила сама Симоньян в своем Telegram-канале.

Главред RT напомнила, что Украина выдвинула против нее обвинения в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины и якобы призывах к уничтожению украинских детей.

«Зачем они это делают, спрашивает меня прогрессивная общественность», — задалась вопросом Симоньян.

По ее мнению, основных причин две.

Первая — закрыть возможность ездить по миру, «полагая, что я от этого буду страдать». Симоньян заявила, что это ее не заботит и что она расстроилась бы лишь от лишения возможности ездить в свой родной Краснодарский край.

Вторая — «заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно».

1 апреля Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главреду RT Маргарите Симоньян. По данным СБУ, Симоньян якобы призывала к массовому уничтожению украинских детей в декабре 2023 года, а также «неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины».

Ранее в МИД РФ заявили об истерике главы СБУ.