Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Симоньян заявила, что СБУ готовит почву для подготовки покушения на нее

Симоньян: СБУ ищет оправдания для подготовки покушения

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Обвинения в адрес главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян выдвинуты Службой безопасности Украины для оправдания возможного покушения на нее. Такое мнение выразила сама Симоньян в своем Telegram-канале.

Главред RT напомнила, что Украина выдвинула против нее обвинения в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины и якобы призывах к уничтожению украинских детей.

«Зачем они это делают, спрашивает меня прогрессивная общественность», — задалась вопросом Симоньян.

По ее мнению, основных причин две.

Первая — закрыть возможность ездить по миру, «полагая, что я от этого буду страдать». Симоньян заявила, что это ее не заботит и что она расстроилась бы лишь от лишения возможности ездить в свой родной Краснодарский край.

Вторая — «заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно».

1 апреля Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения главреду RT Маргарите Симоньян. По данным СБУ, Симоньян якобы призывала к массовому уничтожению украинских детей в декабре 2023 года, а также «неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины».

Ранее в МИД РФ заявили об истерике главы СБУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами