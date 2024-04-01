В конгрессе США назвали «поэзией» конфискацию активов РФ в пользу Украины

Использовать замороженные российские активы в пользу Украины — это «поэзия», считает спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Его слова приводит Fox News.

«Если мы сможем использовать замороженные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это чистая поэзия», — заявил Джонсон.

По его словам, в законопроекте об оказании финансовой помощи Украине может появиться пункт о конфискации российских замороженных активов. Также спикер напомнил об инициативе экс-президента США Дональда Трампа, который предлагал предоставлять Киеву деньги в кредит. Джонсон согласился, что правильно не отдавать средства безвозмездно, а кредитовать Украину, которая в будущем сможет вернуть накопившуюся сумму.

В новом законопроекте, который конгрессмены начнут рассматривать после возвращения с каникул, будут объединены несколько концепций финансовой помощи Украине, добавил политик.

До этого Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому уже в июле Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов.

Ранее в Банке России пообещали принять зеркальные меры при освоении ЕС активов РФ.