Бразилия пытается создать условия для визита Путина на саммит G20

Власти Бразилии работают над созданием условий для визита президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится осенью текущего года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

«Правительство (президента Бразилии Лулы да Силвы представило мнение с юридическими аргументами в поддержку визита президента России Владимира Путина в Бразилию, несмотря на то, что он является объектом международного ордера на арест. Документ был представлен в ноябре прошлого года в Комиссию по международным правам ООН», — отмечается в статье.

По данным газеты, сейчас Комиссия занимается разработкой положения об иммунитете для лидеров стран. Если соответствующий документ будет принят, то главы государств смогут совершать любые международные визиты, не опасаясь подвергнуться аресту по решению Международного уголовного суда (МУС).

Автор материала пишет, что в документах, которые правительство Бразилии направило в Организацию Объединенных Наций, не указывается имя российского президента, однако содержится ссылка на сценарий, соответствующий текущей ситуации вокруг Путина.

В документе подчеркивается, что иммунитет для первых лиц страны нужен для «содействия мирному урегулированию международных споров», участия глав государств в международных конференциях и совершения ими зарубежных поездок.

До этого Лула да Силва заявлял, что Путин будет приглашен на саммит G20, несмотря на ордер МУС.

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.