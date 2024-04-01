Власти Харькова не видят повода для эвакуации жителей

Поводов для эвакуации населения Харькова пока нет. Такое мнение выразил мэр города Игорь Терехов в интервью украинскому изданию LIGA.

По словам мэра, в Харьков, напротив, прибывают люди, жившие в районах, где сейчас ведутся боевые действия. Население города к настоящему времени достигло 1,3 млн человек (в феврале 2023 года в интервью РБК-Украина Терехов оценивал его в 1,1 млн человек).

«Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова», — сказал Терехов.

1 апреля мэр Харькова назвал необходимую на восстановление города сумму.

«Жилые дома, офисы, критическую инфраструктуру, ТЭЦ… Чтобы отстроить все…, нужно уже более 10 миллиардов долларов», — сказал Терехов.

В тот же день власти Харькова рассказали о разрушении практически всей критической энергетической инфраструктуры. Терехов заявил, что разбиты не только государственные, но и частные энергообъекты.

Ранее в Харькове ввели графики почасового отключения электричества.