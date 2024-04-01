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Французский политик указал на нелегитимность Зеленского

Французский политик Филиппо указал на нелегитимность Зеленского

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в нелегитимности.

«С сегодняшнего дня Зеленский нелегитимно находится во главе Украины: вчера должны были состояться выборы, отмененные властями», — написал он.

Филиппо полагает, что выборы отменили из-за роста негативного отношения к Зеленскому и конфликту.

31 марта на Украине должны были стартовать выборы президента, однако в этом году республика осталась без важного голосования. Отмену избирательной кампании Киев объяснил действующим военным положением на фоне конфликта с Россией. В выборах могли бы поучаствовать как минимум девять кандидатов. По опросам, фавориты предвыборной гонки — Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Как могли бы выглядеть выборы президента Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украине предрекли «дворцовый переворот» в связи с отменой президентских выборов.

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