Путин утвердил перечень из 139 поручений по реализации послания

Кремль опубликовал поручения президента Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию.

Всего Путин утвердил 139 поручений, среди которых сокращение объема домашних заданий, проработка возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ во время приемной кампании. В рамках социальной политики Путин поручил правительству повысить МРОТ к 2030 году «опережающими темпами» — до 35 тысяч рублей в месяц.

До конца 2030 года по поручению президента необходимо завершить капремонт детских садов, нуждающихся в ремонте по состоянию на 1 января 2025 года. Кроме того, на капремонт дошкольных образовательных учреждений в 2025-2030 годах субъектам дополнительно выделят не менее 94,5 млрд рублей.

Президент также поручил продлить в стране программу материнского капитала до 2030 года. Кроме того, российским регионам с низкой рождаемостью выделят 75 млрд рублей.

Еще одно поручение касается шагов по снижению к этому же 2030 году уровня бедности населения, --этот показатель не должен превышать 7%.

Путин также поручил нарастить темпы реализации российскими регионами программ модернизации коммунальной инфраструктуры и направить до 2030 года на эти цели 4,5 трлн рублей.

Путин 29 февраля огласил послание Федеральному собранию — выступление стало рекордным по продолжительности и длилось два часа и шесть минут. Основную часть Послания заняли решения во внутренней социально-экономической политике, многие из них ориентированы на период до 2030 года и далее.

Ранее Путин заявил, что все положения из послания парламенту обеспечены финансированием.