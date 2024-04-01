Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Импичмент Байдену оказался под вопросом

Конгрессмен Бэкон: юристы не нашли состава преступления для импичмента Байдену

close
100%
Leah Millis/Reuters

Член палаты представителей США от Республиканской партии заявил, что юристы не нашли состав преступления в ходе расследования по импичменту действующему главе государства Джо Байдену. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.

«Когда я разговаривал с юристами из состава комитета [рассматривающего дело], они сказали, что на данный момент какого-то конкретного преступления совершено не было», — сказал Бэкон.

Он подчеркнул, что гражданам США было важно узнать, что семья Джо Байдена якобы получила $24 млн через сеть компаний, однако эта информация сама по себе не свидетельствует о совершенном преступлении.

«Я правда думаю, что расследование близится к завершению», — подчеркнул конгрессмен.

20 марта член палаты представителей США, демократ от штата Флорида Джаред Московиц пришел на слушания в Комитет по надзору и подотчетности по делу об импичменте Джо Байдена в маске Владимира Путина.

До этого сын Джо Байдена Хантер отказался явиться на слушания палаты представителей по делу об импичменте своего отца.

В конце февраля Хантер Байден заявил, что никогда не привлекал своего отца к своему бизнесу в те годы, когда Байден-старший был вице-президентом.

Ранее республиканцы не смогли доказать причастность Байдена к сделкам семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами