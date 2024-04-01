Член палаты представителей США от Республиканской партии заявил, что юристы не нашли состав преступления в ходе расследования по импичменту действующему главе государства Джо Байдену. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.

«Когда я разговаривал с юристами из состава комитета [рассматривающего дело], они сказали, что на данный момент какого-то конкретного преступления совершено не было», — сказал Бэкон.

Он подчеркнул, что гражданам США было важно узнать, что семья Джо Байдена якобы получила $24 млн через сеть компаний, однако эта информация сама по себе не свидетельствует о совершенном преступлении.

«Я правда думаю, что расследование близится к завершению», — подчеркнул конгрессмен.

20 марта член палаты представителей США, демократ от штата Флорида Джаред Московиц пришел на слушания в Комитет по надзору и подотчетности по делу об импичменте Джо Байдена в маске Владимира Путина.

До этого сын Джо Байдена Хантер отказался явиться на слушания палаты представителей по делу об импичменте своего отца.

В конце февраля Хантер Байден заявил, что никогда не привлекал своего отца к своему бизнесу в те годы, когда Байден-старший был вице-президентом.

Ранее республиканцы не смогли доказать причастность Байдена к сделкам семьи.