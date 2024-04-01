В Эстонии пообещали, что европейские военные не будут сражаться на Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что европейские военные не будут сражаться на Украине в окопах, поскольку такое развитие событий уже исключено. Об этом он рассказал в беседе с газетой Die Presse.

Он заявил, что Запад обучает солдат ВСУ в Великобритании, 1500 украинцев прошли обучение в Эстонии, еще больше на территории Польши.

«Вопрос в том, можем ли мы сделать то же самое на Украине, чтобы ускорить процесс обучения, потому что каждая поездка через границу занимает время. Но это не значит, что европейские солдаты будут сражаться в окопах на Украине. Этот вариант уже исключен», — подчеркнул Певкур.

26 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заявления от имени стран — членов НАТО о возможности отправки на Украину войск приближают риск начала третьей мировой войны.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал, что правительство Королевства Испания не собирается отправлять войска на Украину, при этом Киев, в свою очередь, и не просит о таком шаге.

Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о необходимости демилитаризации Украины ради мира.

Ранее премьер Эстонии встревожилась из-за проблем Украины.