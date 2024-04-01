Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вучич пообещал сбивать неопознанные летательные объекты над Сербией

Вучич пообещал в следующий раз сбить неопознанные объекты в Сербии

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал появление в воздушном пространстве страны неопознанного летательного объекта. Он заявил, что в следующий раз его собьют, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Вучич посетил подразделения ВВС и ПВО в аэропорту «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице. В ходе экскурсии он заявил, что во второй раз нужно сбивать самолеты, находящиеся в воздушном пространстве Сербии.

«Вчера это был воздушный шар или большой дрон-шпион? Он быстро покинул этот район. В следующий раз ПВО воздействует на него и собьет, чтобы мы могли определить, чей он», — сказал сербский президент.

Неопознанный объект был обнаружен в воздушном пространстве Сербии 31 марта в районе города Валево. Военно-воздушные силы Сербии подняли дежурную пару МиГ-29 из-за его обнаружения. По данным Минобороны страны, неизвестный самолет был замечен на высоте 5500 метров, спустя время он пропал.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как 25 лет назад сербы сбили из старого советского ЗРК американский F-117.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами