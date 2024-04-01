Вучич пообещал сбивать неопознанные летательные объекты над Сербией

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал появление в воздушном пространстве страны неопознанного летательного объекта. Он заявил, что в следующий раз его собьют, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Вучич посетил подразделения ВВС и ПВО в аэропорту «Полковник-пилот Миленко Павлович» в Батайнице. В ходе экскурсии он заявил, что во второй раз нужно сбивать самолеты, находящиеся в воздушном пространстве Сербии.

«Вчера это был воздушный шар или большой дрон-шпион? Он быстро покинул этот район. В следующий раз ПВО воздействует на него и собьет, чтобы мы могли определить, чей он», — сказал сербский президент.

Неопознанный объект был обнаружен в воздушном пространстве Сербии 31 марта в районе города Валево. Военно-воздушные силы Сербии подняли дежурную пару МиГ-29 из-за его обнаружения. По данным Минобороны страны, неизвестный самолет был замечен на высоте 5500 метров, спустя время он пропал.

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