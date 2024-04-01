Премьер Армении Пашинян намерен уйти в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку, чтобы разрядить напряженность с Азербайджаном вокруг пограничных сел, перешедших под контроль Еревана в 1990-е годы. Об этом пишет газета «Жохорвуд».

В связи с этим премьер-министр провел срочное заседание партии.

«Требования Азербайджана в отношении тавушских анклавов настолько углубились, что Пашинян решил уйти в отставку, чтобы облегчить ситуацию», — говорится в тексте.

Как пишет газета, Пашинян решил, что «это будет спасением его и его правительства».

В материале также отмечается, что 10 сентября в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан находится в поиске повода для новой широкомасштабной войны, для чего могут быть использованы четыре села, перешедшие под контроль Армении в 1990-е годы.

Ранее Армения опровергла заявление Азербайджана о скоплении войск на границе.