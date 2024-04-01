Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией предстоящим летом, пишет британское издание The Standard.

По мнению авторов материала, западные союзники Киева понимают, что Украина проигрывает в конфликте и может потерпеть полное поражение через несколько месяцев.

Кроме этого, Запад стал менее активно поддерживать ВСУ, а ряд стран захотели урегулировать конфликт через мирные переговоры.

«К сожалению, предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно», — говорится в тексте.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина не намерена «отдавать» России территории, при этом «заморозка» конфликта, по его словам, также едва ли возможна.

На фоне усугубляющихся проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кличко призвал западные страны передать украинской армии больше вооружения, в частности систем противовоздушной обороны. «Нам срочно нужно больше ПВО, больше зенитных ракет!» — сказал он.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить.

Ранее миллиардер из США назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим разгромом в современной истории.