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Во Франции заявили об ожидании сигналов от Китая к России

МИД Франции: Париж ждет, что КНР пошлет РФ сигналы по конфликту на Украине

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Henri Szwarc/Global Look Press

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил об ожидании Парижем четких сигналов от Китая России относительно украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», — сказал Сежурне на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

По мнению дипломата, «баланс сил должен быть благоприятным для Киева».

До этого председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве на совместном брифинге со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Одессе заявила, что в вопросе оказания помощи Украине «все остается возможным».

27 марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в рамках своего официального визита в Пекин заявил, что Китаю нужно «использовать свой вес» и «заставить» Россию закончить боевые действия на Украине.

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования конфликта на Украине сообщал, что Китай считает восстановление мира на Украине самой неотложной задачей в данный момент.

Ранее Китай озаботился безопасностью АЭС на Украине.

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