Глава израильской разведки призвал разрешить палестинцам вернуться на север Газы

Глава спецслужбы «Моссада» Давид Барнеа призвал премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север сектора Газа, поскольку этот компромисс позволит заключить сделку с боевиками ХАМАС и вернуть удерживаемых ими израильских заложников. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

Отмечается, что Нетаньяху еще не принял окончательного решения. При этом бывший начальник Генерального штаба Израиля и министр военного кабинета страны Гади Айзенкот настаивает на том, чтобы Тель-Авив проявил гибкость в этом вопросе.

29 марта израильский премьер заявил, что принял решение направить делегации разведки «Моссад» и Службы общей безопасности в Катар и Египет для продолжения переговоров с ХАМАС об освобождении заложников, хотя изначально планировал направить в Доху и Каир делегации на уровне специалистов.

По данным арабских СМИ, 31 марта в Каире состоятся непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС. Предыдущий раунд переговоров проходил в столице Катара Дохе с 18 марта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.