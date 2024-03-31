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Израиль предложил ООН расформировать БАПОР

Guardian: Израиль предложил ООН расформировать гуморганизацию БАПОР

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Shutterstock/Anas-Mohammed

Израиль предложил ООН прекратить работу Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и передать его полномочия иной организации. Об этом сообщает газета Guardian, ссылаясь на источники в Организации объединенных ситуаций.

«Израиль выдвинул к ООН предложение расформировать БАПОР», — указывается в материале.

Согласно информации издания, работников агентства предлагается перевести в другую организацию ООН, например во Всемирную продовольственную программу.

По оценке гуманитарных сотрудников ООН, только у БАПОР в наличии есть необходимые ресурсы и доверие граждан Палестины для осуществления доставки продовольствия в сектор Газа, а попытка закрыть агентство по политическим причинам на фоне бомбардировок и голода в регионе может привести к фатальным последствиям.

Незадолго до этого стало известно, что после прекращения финансирования из-за обвинений в причастности сотрудников к атакам на Израиль, глава БАПОР Филипп Лаццарини обратился к арабским монархиям Персидского залива за помощью.

Ранее ЦАХАЛ обнаружил туннель ХАМАС под Штабом БАПОР.

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