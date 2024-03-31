Руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратился к французскому президенту Эммануэлю Макрону, призвав его не забывать о дате вступления русской армии в Париж. Об этом пишет РИА Новости.

Общаясь с журналистами, Рогов обратил внимание на неспособность Макрона и его сторонников выносить уроки из мировой истории. При этом он напомнил, что 31 марта 1814 года русская армия во главе с императором Александром I вступила в Париж. В текущем году отмечается 210-я годовщина данного события, подчеркнул глава общественного движения.

«Так что Макрону стоит поместить в рамку на видном месте дату «31 марта», чтобы не забывать, чем может обернуться для Франции агрессия против России и русского народа», — добавил Рогов.

До этого председатель нижней палаты парламента Франции Яэль Браун-Пиве провела совместный брифинг со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком, в ходе которого прокомментировала военную помощь стране. По словам парламентария, в вопросе поддержки Киева со стороны Парижа «все остается возможным».

Ранее Макрону посоветовали «выбирать тона», когда он говорит об отправке западных войск в зону украинского конфликта.