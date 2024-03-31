Нетаньяху рассказал о ситуации с досрочными выборами в Израиле и заложниками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проведение досрочных выборов в стране парализовало бы страну и заморозило бы переговоры по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на шесть-восемь месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобное решение положит конец войне до достижения ее целей, а ХАМАС поприветствует его больше, чем кто-либо.

До этого стало известно, что Нетаньяху может грозить отставка из-за разногласий среди членов его коалиции по поводу того, должны ли ультраортодоксальные евреи сохранять свое освобождение от военной службы в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

Отмечается, что израильское общество давно недовольно привилегиями для ультраортодоксальных евреев, которые вместо службы в армии могут учиться в религиозных семинариях. Они также получают значительные субсидии. Кроме того, они вносят меньший вклад в экономику страны и преимущественно уклоняются от армейской службы.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.