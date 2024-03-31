Стали известны результаты муниципальных выборов в Турции после обработки 13% протоколов

Действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохраняют свои посты градоначальников по итогам прошедших 31 марта в Турции выборов в местные органы власти. Об этом сообщает телеканал Sözcü.

В публикации отмечается, что после подсчета 17% протоколов с избирательных участков Имамоглу набирает 58,7% голосов граждан, Курум — 37,7%.

По данным телеканала TRT правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Турции по подсчетам 13% протоколов удерживает лидерство на муниципальных выборах в целом по стране. ПСР набирает 38,6%, а ее конкурент Народно-республиканская партия — 35,26% голосов избирателей. Явка составила 75,4%, отмечает TRT.

До этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы до конца защитить «волю народа».

На сегодняшних выборах избирают глав муниципалитетов сроком на пять лет. В кампании участвуют 34 политические партии.

Ранее в Турции назвали возможного преемника Эрдогана.