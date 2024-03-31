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Названа причина отмены президентских выборов на Украине

Политолог Безпалько: Зеленский отменил выборы президента из-за страха проиграть

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Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы провести формальные выборы главы государства, но решил этого не делать из-за возможного поражения. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявил политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако руководство страны отказалось от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

«Зеленский мог бы эти выборы, конечно же, объявить, провести хотя бы формально. Очевидно, что он опасается, что не выиграет эти выборы и что кто-то займет его место, поэтому проще в данной ситуации выборы не проводить», — прокомментировал эксперт.

Политолог добавил, что у Верховной рады Украины есть право продлевать полномочия президента на ограниченный срок во время военного положения. В текущей ситуации Зеленский продолжит занимать пост главы государства как минимум до августа текущего года. Но после этого в стране может начаться «полноценная узурпация власти» со стороны действующего украинского лидера, резюмировал Безпалько.

Ранее в Верховной раде Украины прокомментировали отмену президентских выборов.

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