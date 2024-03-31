Нетаньяху сделают операцию под общим наркозом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 31 марта, перенесет операцию по удалению грыжи. Об этом сообщает издание Kan.

При этом сообщается, что Нетаньяху проведут операцию под общим наркозом. На время хирургической процедуры его пост займет министр юстиции государства Ярив Левин

23 июля Нетаньяху заявил о хорошем самочувствии после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Он подчеркнул, что чувствует себя отлично и уже утром следующего дня присоединится к коллегам, депутатам Кнессета для проработки законопроекта по судебной реформе. 24 июля израильского премьера выписали из больницы.

15 июля Нетаньяху госпитализировали в медцентр, после того как он провел полдня на жаре и в итоге упал в оборок, ударившись головой. Этот случай стал вторым за год. Как сообщало издание Jerusalem Post, при поступлении в медучреждение политик был в сознании. 16 июля премьер-министра Израиля выписали из больницы. При этом кардиологи имплантировали в его сердце устройство для мониторинга сердечной аритмии.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.