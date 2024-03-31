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Эксперт предрек крах Прибалтики в случае компромисса между РФ и США по Украине

Межевич: при договоренности между РФ и США страны Прибалтики «прикусят языки»

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Александр Кряжев/РИА Новости

В случае нахождения консенсуса между Россией и США по конфликту на Украине страны Прибалтики понесут поражение, поскольку слишком далеко зашли в конфронтации с РФ. К такому выводу пришел президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с «Известиями».

«(Прибалтика. — «Газета.Ru») сделала крупную ставку на конфронтацию», — заявил он.

Межевич полагает, что при формировании консенсуса между Соединенными Штатами и РФ, не совсем понятно, «что будет делать Прибалтика», ведь западные страны выставили регион как «авангард противостояния».

«Любые формы договоренности про линии МоскваВашингтон означает, что прибалтийские тигры <...> прикусят свои языки», — резюмировал глава ассоциации.

До этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что у Прибалтики не хватит железа на такие нужды.

Ранее политолог оценил слова Силини о «железном занавесе» между РФ и Прибалтикой.

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