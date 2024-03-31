Французский политик выступил против поставок для ВСУ сотен танков и ракет

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х подверг критике обещание министра обороны Франции Себастьяна Лекорню поставить танки и ракеты ВСУ.

«Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр Вооруженных сил Лекорню заявил, что Франция «поставит сотни танков и ракет на Украину»!» — написал он в публикации.

Филиппо высказал мнение, что таким образом Лекорню поддерживает войну и разрушает собственную страну, а в это время французов просят затянуть пояса.

До этого Себастьен Лекорню заявил, что Париж поставит Украине ракеты и сотни единиц бронетехники к 2024 году и началу 2025 года.

26 марта сообщалось, что Франция собирается обсудить с партнерами возможность переделки французских авиабомб AASM под использование на самолетах F-16, которые могут направить на помощь Киеву.

Ранее стало известно, что ВС России поразили аэродром, где ВСУ готовятся принять F-16.