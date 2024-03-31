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Эрдоган рассказал о новой эпохе для Турции

Эрдоган: муниципальные выборы — начало новой эпохи для Турции

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы в стране являются началом нового этапе в ее развитии. Об этом он сообщил журналистам после того, как проголосовал на одном из избирательных участков, его слова передает ТАСС.

«Надеюсь, что итоги выборов будут хорошими для нашей страны и народа и станут началом новой эпохи», - подчеркнул он.

До этого сообщалось, что в Турции началось голосование на муниципальных выборах. По данным телеканала CNN Turk, голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск).

На основной части страны выборы стартовали в 8:00 и завершатся в 17:00.

8 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта станут для него финальными с учетом действующего законодательства.

Ранее Эрдоган заявил, что частые выборы измотали турков.

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