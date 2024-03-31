На Украине заявили, что Киеву выгодны действия боевиков РДК*

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что действия Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) помогают государству. Об этом сообщает РИА Новости.

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — заявил Буданов.

Он также отметил, что РДК могут действовать в приграничных зонах так как «они не смогут с оружием дойти до Москвы».

До этого сообщалось, что боевики из Польского добровольческого корпуса (ПДК) заявили о сотрудничестве с Русским добровольческим корпусом.

Также власти Польши отрицали связь ВС страны с польскими наемниками на Украине. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин отметил, что действия польских добровольцев на Украине «не следует» ассоциировать с властями республики. Наемников из Польши заметили на Запорожском направлении.

Ранее Польский добровольческий корпус признал свое участие в атаке на Белгородскую область.