Стало известно, что премьер Британии может потерять место в парламенте

Британский премьер-министр Риши Сунак может потерять свое место в британском парламенте по итогам выборов в стране, которые могут показать непопулярность находящейся у власти партии консерваторов. Об этом сообщает английская организация Best for Britain, ее утверждение основано на результатах исследования, проведенного по ее заказу социологической компанией Survation.

«Результаты по конкретным мандатам особенно удручают премьер-министра, показывая, что он рискует уступить лейбористам свой собственный избирательный округ Ричмонд и Норталлертон», — сообщается на сайте организации.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что представители Консервативной партии Великобритании обсуждают смену премьер-министра страны Риши Сунака. По данным агентства, члены правительства Британии в последнее время все чаще обсуждают возможность замены Сунака до парламентских выборов, которые должны пройти до января 2025 года.

Ранее премьер Британии улыбнулся на вопрос о существовании «глубинного государства».