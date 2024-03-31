Генпрокурор объяснил, зачем в РФ заводят дела против украинских неонацистов

Уголовные дела, возбуждающиеся в отношении украинских неонацистов, их кураторов и пособников, призваны застолбить на века доказательства совершенных ими зверств. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью Павлу Зарубину, оно размещено в Telegram-канале журналиста.

По его словам, расследования их преступлений не позволят в будущем никому исказить реальные обстоятельства. Краснов подчеркнул, что существует принцип неотвратимости наказания.

«В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде и представим мировой общественности, на века застолбив юридически значимые обстоятельства», — сказал он.

Игорь Краснов заявил, что украинских и западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела, пока нереалистично увидеть на скамье подсудимых.

До этого председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украину необходимо признать страной-террористом в том случае, если следствие докажет связь властей страны с организацией трагедии в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

Ранее в Генпрокуратуре заявили о продвижении расследования взрывов на «Северном потоке».