Генпрокурор РФ оценил вероятность увидеть украинских политиков на скамье суда

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинских и западных политиков, в отношении которых есть уголовные дела, пока нереалистично увидеть на скамье суда. Своим мнением он поделился в интервью журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

«Увидеть их всех на скамейке правосудия пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона», — сказал Краснов.

Он указал на необходимость собрать все документальные доказательства «зверствований» украинских военных, «их кураторов, пособников, идейных вдохновителей». По словам Краснова, это нужно сделать, чтобы в дальнейшем не дать кому-либо исказить те обстоятельства, которые имели место в реальности.

«Ну и безусловно, есть принцип неотвратимости наказания. В дальнейшем мы представим все наши собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде», — сказал генеральный прокурор РФ.

До этого председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что Украину необходимо признать страной-террористом в том случае, если следствие докажет связь властей страны с организацией трагедии в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю хорошо известно о военных преступлениях, которые совершает Украина.

Ранее в ООН сообщили о нарушениях против гражданских лиц украинскими силовиками.