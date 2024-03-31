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Армения опровергла заявление Азербайджана о скоплении войск на границе

МО Армении опровергло заявление Азербайджана о войсках на границе

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Сергей Кузнецов/РИА Новости

Министерство обороны Армении сообщило, что заявления азербайджанской стороны о скоплении армянских вооруженных сил у границы не соответствуют действительности. Об этом говорится на сайте оборонного ведомства Армении.

«Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы Вооруженные Силы Республики Армения осуществляют скопления, активные передвижения личного состава, бронетехники, артиллерии и других огневых средств на различных направлениях пограничной зоны, не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что в Ереване оценивают ситуацию на армяно-азербайджанской границе как стабильную, Армения «не видит необходимости в принятии дополнительных мер по защите границы».

До этого в минобороны Азербайджана заявили, что Армения стягивает к границе с Азербайджаном военнослужащих, бронетехнику и артиллерию. Министерство обороны Азербайджана в этой связи предупредило армянскую сторону о том, что попытки военных провокаций со стороны Еревана будут решительно пресечены. Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что ответственность за обострение потенциального конфликта ляжет на Армению.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане увеличат интенсивность учений в армии.

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