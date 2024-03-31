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Нетаньяху может уйти в отставку из-за отсрочки евреев-ортодоксов

NYT: призыв ортодоксов в армию стал угрозой для правящей коалиции в Израиле

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Abir Sultan

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху может грозить отставка из-за разногласий среди членов его коалиции по поводу того, должны ли ультраортодоксальные евреи сохранять свое освобождение от военной службы в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля). Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, в случае распада коалиции, состоящей из правого альянса светских и ультраортодоксальных законодателей, в Израиле могут пройти выборы, и Нетаньяху может не одержать победу. Если привилегию для ультраортодоксальных молодых евреев отменят, то коалиция может распасться.

Отмечается, что израильское общество давно недовольно привилегиями для ультраортодоксальных евреев, которые вместо службы в армии могут учиться в религиозных семинариях. Они также получают значительные субсидии. Кроме того, они вносят меньший вклад в экономику страны и преимущественно уклоняются от службы.

До этого израильские правоохранители арестовали 16 участников антиправительственной акции за нарушение общественного порядка.

Ранее Нетаньяху обвинил Запад в потере совести.

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