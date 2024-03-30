Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан находится в поиске повода для новой широкомасштабной войны, для чего могут быть использованы четыре села, перешедшие под контроль Армении в 1990-е годы. Его слова приводит ТАСС.

«Мы никогда на претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», — сообщает Пашинян.

По его словам, Армения не претендует на территории, которые находятся вне признанных миром границ государства, а также на села, о которых говорит Азербайджан.

До этого министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном совещании в центральном командном пункте ВС республики поручил увеличить интенсивность учений и практических занятий в подразделениях вооруженных сил страны.

Также посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Также он сказал, что в случае внешней агрессии в отношении Армении Россия готова выполнить свои союзнические обязательства, если Ереван этого захочет.

Ранее в Армении высказались о возможном вступлении в Евросоюз.