Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пакистан намерен укреплять сотрудничество с Россией

В Пакистане заявили о желании укреплять сотрудничество с Россией

close
100%
Faisal Mahmood/Reuters

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна намерена расширять двустороннее сотрудничество с Россией. Об этом он сказал в ходе встречи с послом РФ в стране Альбертом Хоревым, передает телеканал Geo.

«Премьер призвал российскую сторону направить делегацию в Исламабад (столицу Пакистана. — «Газета.Ru») для проведения переговоров со своими коллегами по определению путей повышения существующего уровня торговых и инвестиционных связей между двумя странами», — сказал Шариф.

Он также подтвердил, что президенту России Владимиру Путину предложено посетить Пакистан с официальным визитом.

До этого президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян на переговорах с Путиным в Абу-Даби заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества для дальнейшего роста.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами