Пакистан намерен укреплять сотрудничество с Россией

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что страна намерена расширять двустороннее сотрудничество с Россией. Об этом он сказал в ходе встречи с послом РФ в стране Альбертом Хоревым, передает телеканал Geo.

«Премьер призвал российскую сторону направить делегацию в Исламабад (столицу Пакистана. — «Газета.Ru») для проведения переговоров со своими коллегами по определению путей повышения существующего уровня торговых и инвестиционных связей между двумя странами», — сказал Шариф.

Он также подтвердил, что президенту России Владимиру Путину предложено посетить Пакистан с официальным визитом.

До этого президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид аль Нахайян на переговорах с Путиным в Абу-Даби заявил, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией и расширять сферы сотрудничества для дальнейшего роста.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.