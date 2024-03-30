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В Париже заявили о панике Запада из-за осознания поражения на Украине

Политик Филиппо сообщил о панике Запада из-за явной победы России на Украине

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Запад в панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине. Об этом в соцсети Х написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Все поставки оружия, бредни о «военной экономике», вливаемые миллиарды евро — все это призвано как можно лучше скрыть тотальную панику системы: Россия явно победила, НАТО проиграло!» — сказал он.

По словам политика, единственным способом остановить боевые действия являются мирные переговоры. Филиппо призвал таким образом «прекратить истерику».

Несколько дней назад обозреватель Figaro Рено Жирар заявил, что французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине.

До этого французский военный эксперт полковник Мишель Гойя выразил сомнения в возможности и целесообразности отправки французского контингента на Украину.

Ранее во Франции раскрыли негативные последствия вступления Украины в НАТО.

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