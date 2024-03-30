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Экс-советник Пентагона заявил, что США не смогут помешать России забрать Одессу

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Одесса никогда не была частью Украины

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Wikimedia Commons

США не смогут помешать России забрать у Украины Одессу. Таким мнением поделился бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Что касается Одессы с самого начала и конфликта было совершенно очевидно, что русские будут продвигаться по тем территориям, которые исторически были российскими и где проживает русскоговорящее население», — сказал он.

Он отметил, что Одесса, как и Крым, никогда не была частью Украины. По его словам, Запад не сможет воспрепятствовать взятию города армией РФ. Если же армия стран НАТО пересечет границу со стороны Молдавии, Румынии или Польши, то альянсу придется воевать с Москвой. В Вашингтоне к этому не готовы.

До этого Макгрегор уже заявлял, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется.

По словам Макгрегора, ВСУ почти потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. Он также назвал смехотворными мысли о том, что страны Запада должны каким-то образом остановить продвижение российской армии.

Ранее армия России поразила военный объект в Одессе.

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