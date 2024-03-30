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Рогов назвал клоунадой слова Зеленского о переговорах с РФ

Рогов: слова Зеленского о переговорах с Россией являются клоунадой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает клоунадой слова президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рогова, Зеленский отдает себе отчет в том, что «запахло жаренным» и пытается искать спасения в виде уступки и компромисса.

«То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, то это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада», — заявил Рогов.

До этого Рогов сообщал, что Зеленский скоро окончательно потеряет поддержку элит и общества. Также Рогов высказался об отношении украинского общества к экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, которого Зеленский отправил послом в Великобританию, устранив тем самым политического конкурента.

Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла РФ. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав страны вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее Лавров прокомментировал легитимность Зеленского.

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