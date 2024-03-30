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Вучич выдвинул главу Минобороны Сербии кандидатом на пост премьера

Вучич выдвинул кандидатом на пост премьера Сербии главу Минобороны Вучевича

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич предложил кандидатуру главы Министерства обороны Милоша Вучевича на пост премьер-министра страны от правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании параграфа Конституции <...> предлагаю Народной Скупщине (парламенту Сербии) Милоша Вучевича кандидатом на пост председателя правительства Республики Сербия», – обратился президент.

Отмечается, что в ближайшие дни парламент назначит дату рассмотрения и утверждения нового состава правительства.

Накануне глава Сербии Александар Вучич сказал, что Сербия и ее граждане находятся под серьезным давлением со стороны Запада из-за независимой политики, подразумевающей военный нейтралитет и отказ от антироссийских санкций.

До этого президент России Владимир Путин отметил, что Сербия духовно близка с Россией и на протяжении столетий была самым надежным ее союзником.

Президент Сербии Александар Вучич предупредил, что в ближайшее время его страна столкнется с угрозой своим национальным интересам.

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